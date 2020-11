Tele Prokuratuur ei hakka menetlema Kristi Loigo kaebust „Hingesoojuse“ tegijate vastu Merilyn Närep, Katharina Toomemets, Kroonika , täna, 20:02 Jaga: M

Kristi Loigo Foto: Martin Ahven

„Kodutunde“ produtsent Kristi Loigo teatas septembri lõpus, et on Kanal 2 ning saate „Hingesoojus“ tegijate osas esitanud avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks ning saatnud neile ka hagihoiatuse ja seda kõike ebaausa konkurentsi osutamise tõttu. Põhja Ringkonnaprokuratuur avaldab nüüd, et menetlust ei alustata.