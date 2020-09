Mariah Carey lapsepõlv: „Polnud tavatu, kui seintesse löödi rusikaga auke või esemed lendasid ringi.“ 

USA superstaar Carey on oma eraelu koha pealt alati kidakeelne olnud, kuid kolmapäeval ilmunud „The Meaning of Mariah Carey“ („Mariah Carey tähendus“, kaasautor Michaela Angela Davis) kubiseb rabavatest paljastustest, mis kummutavad arusaama, et ülbe diivana tuntud lauljanna elu on olnud kui tants lilleõitel. BBC News ja Entertainment Tonight avaldavad diiva mälestustest ootamatumaid seiku.