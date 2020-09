Venelane räägib Sportlandi taskuhäälingus „Be 1st“, et on vaimse tervisega kimpus olnud. Seda, et ta peab abi otsima, mõistis ta siis, kui sai teise paanikahoo. „Sõitsin bussiga stuudiosse ja tundsin, et kurat, hakkan inimeste pilkudest surema. Hüppasin bussist välja ja läksin eraldatud nurka hingama.“

„Bändis me sellistest asjadest eriti ei räägi. Kuid kõige hullema kriisi ajal ütlesin bändikaaslastele, et sorry, mul on halvad ajad,“ räägib ta ja tõdeb, et pole olemas kindlat retsepti, mis halva enesetunde vastu aitaks, kuid kindlasti on abiks tarbida vähem alkoholi ja narkootikume ning teha rohkem sporti.

Ka Estoni Kohver tõdeb, et tõusud vahelduvad mõõnadega. „Siiani on halvemad ajad ise üle läinud, aga on aegu, kus ei taha, viitsi ega huvita ja pole üldse isu õue minna. Olen selle generatsiooni mees, et pane suu kinni ja kannata ära. Töö on vanem kui meie.“

Mehe enesetunne on pärast trennis käima hakkamist aga oluliselt paranenud. „Seda, et ei viitsi ega taha, on palju vähemaks jäänud. Magan paremini ja tuju on parem. Üldiselt on see seotud ka 5MIINUSE tööõnnetuste ja -õnnestumistega. Kui bändil läheb kehvasti, siis ka minul, aga kui hästi, siis on ka minul parem tuju,“ tõdeb ta taskuhäälingus.

Venelane meenutab, et eriti hull aeg oli tema jaoks aasta algus. „Mäletan, et kui saime auhinna (5MIINUST pärjati Eesti muusikaauhindade jagamisel aasta artisti tiitliga – T.J.), mõtlesin, et ei viitsi üldse, mis mõte elul on, tahaks kõik ära lõpetada. Ühel hetkel võtad auhinna vastu, naeratad ja ütled aitäh ning siis lähed jälle kassima.“