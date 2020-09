Merilin Mälk ja Andrei Zevakin: koosolemise aega on meil täpselt parasjagu 

„Teadsin Merilini juba varem, sest olen jälginud ta laulmise teekonda, aga tutvusime esimest korda, kui Uudo tuli minu juurde stuudiosse „Eesti laulu“ lugu salvestama ja võttis Merilini kaasa,“ meenutab Andrei. „Mäletan, et nägin Uudot, ta oli just Andrei juurde stuudiosse minemas ja kutsus kaasa. Kuna mul ei olnud midagi targemat teha, läksin kaasa ja nii me tutvusime. Hiljem kutsus ta mind juba oma podcasti,“ lisab Merilin.

„Hindan Merilini juures positiivsust. Ta püüab alati naeratada ja kõike rõõmsalt võtta, mis on minu jaoks väga oluline,“ imetleb Andrei. „Andrei üllatab mind iga päev. Hindan väga kõrgelt tema töökust ja ega töö osas palju piire ei tule, sest ta saaks kõigega hakkama ning oskab seda ka ilusasti rakendada. Millest me räägime: Andrei oskab laulda, tantsida, pilli mängida, produtseerida ja kõigele lisaks ka kaamerat kasutada. Väga andekas ja arukas poiss!“ muigab Merilin.

Teineteise tegemistele elavad mõlemad täiel rinnal kaasa. „Alati, kui mul on mingi video või lugu, näeb Merilin seda esimesena ja ütleb kohe, mis kõlbab ja mis mitte. Samamoodi ka tema lugudega: kuulan alati meloodiad läbi või kui mingi lugu valmis saab, avaldan arvamust, kas see sobib või mitte,“ räägib Andrei. „Ta saadab alati mulle video enne, kui see üles läheb. Tihtipeale vaatame ka koos. Võiksin osata küll rohkem kriitikat anda, aga olen pigem see, kes terve video ajal laginal naerab. Olen lihtsalt nii uhke ja alati ei oskagi kritiseeriv olla,“ ütleb Merilin.

Toetus on oluline

„Lähedaste toetus on alati oluline. Muidu ma väga ei võta kriitikat südamesse, aga kui oma inimene midagi konstruktiivset ütleb, mõtlen ikka korra veel läbi enne, kui asi üles läheb,“ sõnab Andrei. „Muidugi on toetus oluline ja mul on nii hea meel, et meil on ühised huvid ja oleme koos selles maailmas. Nii jätkub kõvasti jutumaterjali,“ arvab Merilin.

Merilini sõnul teevad nad Andreiga tihti koostööd ja abistavad teineteist. „Eriti äge kokkusattumus oli see, et „Eesti laulul“ samas poolfinaalis olime ja raadiointervjuud ühele ajale sattusid. Oleme koos andnud ka päris mitu kontserti ja uksed Andrei stuudiosse on mulle alati avatud. Ühine lugu tuleb ka kindlasti ära. See oleks veider, kui ei tuleks,“ räägib lauljatar. „Olen Merilini väga palju aidanud salvestuste ja igasuguste ideedega, seega pole välistatud, et kunagi tuleb ühine lugu. Youtube’is teeme võib-olla kunagi koos reeageerimisvideo,“ lisab juutuuber.