16 Eminemi tätoveeringuga fännitar püstitas Guinnessi rekordi 

Nikki Pattersoni ihu on kaetud Eminemi portreedega. Foto: Nikki Patterson

BBC Newsi teatel hankis küünetehnik Nikki esimese Eminemi tätoveeringu 19aastaselt. "Olin 14, kui "Stani" kuulsin, ja see vapustas mind südamepõhjani." Nüüdseks on tal kokku 28 Eminemi-teemalist tattoo'd, millest 16 on portreed. Tätoveeringuid on naisel ühtekokku 52.