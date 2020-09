Hugh Jackman on gei?! Tema naine võtab sõna 

"Hugh on juba nii palju aastaid gei olnud," naeris Furness hiljutises intervjuus. Ka tema ise on näitleja. "Mäletate, kui ma mängisin "Häbis"? [1988. aasta film.] Olin lesbi. Kõik olid šokeeritud, kui ma abiellusin." Kuid maailma seksikaimaks meheks valitud Jackmani abikaasa toonitas: säärased kõlakad teevad tegelikult haiget.

Marveli superkangelase Wolverine'i rollist tuntud Jackman ise on avaldanud arvamust, et kuuldused tema homoseksuaalsusest said alguse 2003. aastal, kui ta mängis Broadway lavastuses "The Boy from Oz" avalikult geid lauljat-laululoojat Peter Allenit ning pidi kolleeg Jerrod Emickit suudlema.