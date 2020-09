Sensuaalse ja värvika video autoriteks on filmimeestest kaksikvennad Raul ja Romet Esko (Eskobros), kes on ilma tegemas nii Eestis kui ka ookeani taga.

Merilin sai enda sõnutsi alles pärast video valmimist täpselt aru, milles loo sõnum seisneb. "Lugu räägib füüsilisest tõmbest partneri vastu - keemia võib tunduda küll nii ehe, aga tegelikkuses ei julge noored üksteisega isegi silmast silma rääkida. Täpsemalt on see mineviku-minust kirjutatud. Loo energia peegeldub vaatajani ka läbi muusikavideo - kõik on ümber nii roosa ja lilleline, olles kõrvuni armunud. Partnerit videos aga pole. Loodan, et kõik leiavad sellest loost midagi äratuntavat," selgitab ta.