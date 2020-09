Suri feministliku hümni „I Am Woman“ looja Helen Reddy 

Austraalia päritolu lauljannal diagnoositi 2015. aastal dementsus, kirjutab BBC News. Oma viimased eluaastad veetis ta Los Angeleses kuulsuste hooldekodus. "Ta oli imeline ema, vanaema ja tõeliselt muljetavaldav naine," ütlevad Heleni lapsed Traci Donat ja Jordan Sommers oma avalduses. "Meie süda on murtud. Kuid leiame tröösti teadmisest, et ema hääl elab igavesti."

Endisel lapstähel oli 1970. aastatel rida pop- ja rokkhitte, kuid tuntuimaks on jäänud "I Am Woman", mis mängis naisliikumises tähtsat rolli ja mida on tituleeritud feministlikuks hümniks. Reddy rääkis, et ta kirjutas jõulised laulusõnad ("Olen naine, kuulge mu möiret"), kui oli tulutult otsinud laule, mis peegeldaksid tema uhkust naiseks olemise üle.