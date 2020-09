Luhats sai vererõhuprobleemidest teada, kui läks uuendama juhilubade jaoks vajalikku tervisetõendit. "Seal peab käima erinevates kabinettides ja andma analüüse. Ma tegin need ära ning siis tuli murelik õde, vangutas pead ja küsis, kas on veel hetk aega, läheks räägiks perearstiga. Läksin arsti juurde ja ta küsis mu käest, kaua sul muidu plaanis elada on," räägib ta "Ringvaates".

"Mulle pandi külge mõõteriistad, mis jälgivad 24 tunni vererõhku, ja selgus, et vererõhk on 160-100 või isegi 180-120. Sain aru, et pean midagi muutma, sest nii ei saa edasi minna. Nagu mu treener ütleb: "Ära tee midagi ja vaata, mis juhtub." Seda versiooni ma ei tahtnud ja ma ei tahtnud võtta ka vererõhutablette, mida arstid reeglina sellistes situatsioonides välja kirjutavad," sõnab Luhats.

"Vererõhutablettidest ma ei pääsenud, praegu võtan neid, aga kuna muutsin ka drastiliselt oma elustiili, on mul tänu sellele lootust rohtudest ühel hetkel lahti saada," lisab ta.

Toomase sõnul on tema kõrgel vererõhul mitu põhjust. "Kui ma ERRis ei töötanud, oli mu töö märkimisväärselt pingelisem, teiseks on mul pärilikkusega seotud kõrge vererõhk ja kolmandaks jõin väga palju kohvi – mõni päev jõin 12–16 tassi, sest mulle väga meeldis kohvi juua, aga seda on ilmselgelt liiga palju," tõdeb mees.