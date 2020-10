PÄEVAHOROSKOOP: reede, 2. oktoober  

Täiskuu Jäära märgis toob sisemist rahutust ja emotsionaalset pinget. Suhete tasandil on olukord keeruline, ent just pinge läbi võid jõuda lahenduste leidmiseni.

Satud justkui iseenesest õigel hetkel õigesse kohta, teed viivad kokku õigete inimestega. Võimalik on uue armastuse leidmine ning ka rahaline edu, aga äpardusedki pole välistatud.

Jõudu on palju, suudad oma tahtmise läbi suruda ka juhul, kui keegi üritab sulle vastu töötada. Kindlustunnet annab see, et sul on tagataskus varuks salajased trumbid.