PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 1. oktoober  

Palju õnne, Kaalud! Algav aastaring võib arenguvõimalusi anda vaat et kõigis eluvaldkondades. On sinu otsustada, millesse panustad. Sinu mõistus on vahe, samas jagub aga ka kannatlikku meelt. Kui midagi alustad, tegeled sellega järjekindlalt. Väga võimalik, et keegi sõprade ringist avaldab sulle armastust.