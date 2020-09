Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestis sõitis viimane kitsarööpaline rong 

Läinud sajandi viiekümnendatel-kuuekümnendatel aga kogunesid tumedad pilved nende raudteede kohale. Rahvale öeldi, et laiarööpaline on kiirem ja rongisõitjaile mugavam. Tegelik põhjus oli muidugi selles, et sõjaväemasinad muutusid raskemaks ja ega liikumiskiiruski armeed rahuldanud. Nii alustatigi kitsarööpalise tee ümbernaelutamist ja raudteetammide tugevdamist, kus vaja. Osa teedest pandi kohe kinni. Esimesena Liiva-Vääna liin.