IV staadiumi vähiga võitlev Doherty: „Mul on veel küllaga eluvaimu sees.“ 

Doherty räägib Elle'is, et tammus õudust tundes edasi-tagasi ja nuttis. Diagnoos sundis teda oma elu üle mõtlema. "On mul hea karma? On mul halb karma? Miks mul peaks halb karma olema?" meenutab ta oma mõtteid. "Mõtlesin oma elu üle, tehtud ja tegemata asjade üle. Selle üle, kuidas ma inimestega käitunud olen. Ja lõpuks järeldasin, et mul on hea karma. See ei pruugi küll alati välja paista, aga ma olen olnud väga hea inimene."

Doherty teab, et tervenemine pole võimalik. Ta kavatseb pereliikmetele kirjutada kirjad või filmida videosõnumid, mille nad pärast tema surma kätte saavad. Ta pole suutnud seda veel teha. "Mul on vaja emale midagi öelda. Tahan, et mu mees teaks, kui tähtis ta mulle olnud on. Aga iga kord, kui saabub aeg seda teha, tundub see nii lõplik. Nagu kannaksin end maha. Aga ma ei kanna end veel maha. Tunnen, et olen väga-väga terve inimene. Raske on otsi kokku tõmmata, kui on tunne, et elan veel 10-15 aastat."