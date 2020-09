Inimesed Meghan ja Harry eitavad tõsielusarjas osalemist Toimetas Triin Tael , täna, 16:30 Jaga: M

Sussexi hertsogipaar oma pulmapäeval 19. mail 2018. Foto: PantherMedia/Scanpix

Briti kõmuleht The Sun väitis esmaspäeval, et prints Harry ja tema abikaasa Meghan on andnud nõusoleku Netflixi reality-sarja väntamiseks. Kuid Sussexi hertsogipaari esindaja lükkab The Suni uudise ümber.