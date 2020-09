Kerli Dello alustas videoblogi: ka naised võivad murutrimmeril jõhvi vahetada, puutööd teha või mööblit restaureerida  

Videotes näitabki Kerli, kuidas erinevaid majapidamistöid teha. "Maja juures on alati toimetamist. Eks kuidagi ole tekkinud nii, et on meeste- ja naistetööd. Tegelikult saavad ka mehed käpiku kudumisega hakkama või naised ketassaega vajaliku toimetatud, vaja on lihtsalt julgust ja ülbust, et pihta hakata. Seal näitangi julgust erinevaid asju teha," sõnab ta.

"Ma ei ole väga kindel, et sellega jätkusuutlik olen, sest ma ju ei ehita iga nädal midagi, sestap ei kvalifitseeru ma ka suunamudijaks. Lihtsalt endal on tore neid asju teha ja miks mitte näidata teistelegi. Julgustuseks või nii. Eks minust ole arvatud, et olen eluvõõras, istun ainult raamatukogus ja tööd tehes oskan vaid maha lugeda. Aga päriselt nii ei ole," lisab Kerli.

Isetegemine on puhas rõõm

Videoblogi sai pealkirja "Naistel naistele meeste asjades". Kerli tunneb, et pealkiri on küll pikk ja lohisev, aga sellega on kõik öeldud. "Üks naine teeb asju, mida peetakse meeste töödeks. Videotes on näha, kuidas lumivalged riided ei määrdu mingi töö käigus, küüned püsivad kenad ja terved. Toon ühes videos näite, miks on vaja puidust esemeid restaureerides kogu vana värv ja lakk maha saada. Sellepärast, et nagu juuste värvimisega, kui ei tea, mis sinna alla pandud on, ei pruugi saada soovitud tulemust. Püüan naistele seletada väga lihtsaks töid, mille tegemises pole nad varem kindlad olnud," selgitab ta.

Isetegemise ja ehitustööde vastu tekkis Kerlil huvi vajaduspõhiselt. "Mulle meeldib ise asju teha, ma pole abipaluja tüüp. Tohutult meeldib teha asju, millel saab kohe tulemust näha – mida kauem, seda parem. Tavaliselt midagi ehitades see ju nii on. Miks mulle meeldib ka lund rookida ja lehti riisuda, pesu triikida? Just seepärast, et tulemus on kohe näha ja see teeb enesetunde heaks. Kui praegu jalutan oma õuel ja möödun asjadest, mille olen ise valmis meisterdanud, tuleb naeratus näole. Mis siis, et märkan ka vigu. Vigu tehes õpidki ja kui silma ei riiva, las olla," räägib ta.

"Teleoperaator pole ma kunagi olnud. Praegu panen lihtsalt telefoni kännule ja vajutan salvestama. See muidugi pärsib tööprotsessi, sest kaameranurki tuleb muuta, video jaoks asju uuesti teha, aga olen selle endale ülesandeks seadnud ja nii teengi. See ei ole mu põhitöö, mille tegemata jätmisel võiksin riielda saada või töötasust ilma jääda. Midagi sellist ei ole, see on puhas rõõm. Võib-olla on endal paarikümne aasta pärast tore neid videosid vaadata," räägib Kerli.