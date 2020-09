Brigitte Susanne Hunt kallimaga abiellumisest: see on ainult vormistamise küsimus 

Kuigi Brigitte pikemalt sellel ei peatu, mia tähendab nii-öelda omavahel ära abiellumine, sõnab ta, et abielu on vaid vormistamise küsimus. "Kas see juhtub homme, kuu või kahe, aasta või paari pärast... mind ei huvita. Ta on mu jaoks abikaasamaterjal." Samuti tunnistab Brigitte, et talle on hakanud viimasel ajal sümpatiseerima hetkes elamise mõte. "Ma ei taha üle planeerida," ütleb ta ja lisab, et väga mitte-temalik oleks see, kui ta abielluks salaja nii, et isegi peaaegu ühtki pilti ei tehta.