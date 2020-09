Inimesed Silmamunadeni tätoveeritud lasteaiaõpetaja kaotas välimuse tõttu töö Toimetas Triin Tael , täna, 12:30 Jaga: M

Sylvain Helaine Foto: AFP/Scanpix

Prantsuse lasteaiaõpetaja Sylvain Helaine kurdab, et jäi ilma armastatud tööst - juhtkonnale oli kaevatud, et lapsed pelgavad pealaest jalatallani tätoveeringuis meest, kellel on isegi silmamunad tumedaks tätoveeritud.