Traagiliselt hukkunud „Glee“ tähe modellist õde kolis kokku tema eksmehega 

"Glee" täht ja "Ray Donovani" näitleja Dorsey jõudsid abielus olla vaid kaks aastat ning läksid lahku, kui Josey oli vaid aastane. Poissi jäi kasvatama ema. Kuid 33aastane näitlejanna uppus tänavu juulis koos pojaga järves suplemas käies.

Josey rääkis võimuesindajatele, et nad olid koos emaga pontoonpaadilt vette hüpanud. Tema oli päästevest seljas, emal mitte. Ema utsitas teda tagasi paati ronima, kuid vajus ise vee alla. Poisike leiti õhtu hakul üksi paadis magamas.

Briti väljaanne Daily Mail paljastas hiljuti, et Ryan ja Nickayla on Naya surma järel lahutamatuks muutunud. Septembris kolisid nad üheskoos neljatoalisse üürimajja. Paarikest on nähtud ka rõõmsalt käsikäes jalutamas. Kuid 25aastane modell võttis kõmu peale Instagramis sõna. Ta rõhutab, et on pühendunud õepojale. "Mu elu süngel ajal on ainsana tähtsad mu sõbrad ja pereliikmed."

Nickayla ütleb, et teda ei huvita, kuidas tema praegune elu väljaspoolt paistab. "Olen aru saanud, et kõige tähtsam on osutada osavõtlikkust, mitte teisi kritiseerida ja mitte ühtki eluhetke enesestmõistetavaks pidada."