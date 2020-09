Inimesed Saara Pius sünnitamisest: naised on ikka retsilt tugevad! ohtuleht.ee , täna, 11:19 Jaga: M

Saara ja Mihkel Foto: Iris Kivisalu/Ajakiri EMA

„Naised on ikka retsilt tugevad, müts maha nende ees, kes on sünnitanud,“ ütleb näitleja Saara Pius ajakirja EMA sügisnumbris. Selle aasta mais sündis näitlejate Saara (30) ja Märt Piusi (31) perre teine laps, poeg Mihkel. See on päev, mida jääb Saarale meenutama erakorralise keisrilõike arm.