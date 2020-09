Koroona „Ringvaate“ toimetuses! Karmel Killandi: loodame, et saime leviku ehk pidama 

Reporter Hannes Hermaküla sai positiivse diagnoosi möödunud nädala teisipäeval. Toimetuse töö korraldati ümber juba pärast Hannese postiivset testi, kuid nädalavahetusel selgus, et koroonasse on nakatunud ka saate toimetaja Teet Teder, kes juba eelmisel nädalal kaugtööle jäi.

"Suur osa praegustest muudatustest algas tegelikult juba Hannes Hermaküla positiivse diagnoosiga möödunud nädalal. Siis saatsime kohe koju toimetaja Teedu, keda teadsime olevat natukenegi kokku puutunud temaga. Alustasime koheselt kõik maskide kandmist kogu tööpäeva jooksul ja tänu sellele loodame, et saime ehk leviku pidama," kirjeldab ETV elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

"Esialgu teeme [selliselt tööd] kindlasti nädala lõpuni ja siis suhtleme terviseametiga uuesti. Inimeste tööle naasemine sõltub päevade arvust ja ajast, millal nende isolatsioon algas. Kindlasti jälgime väga täpselt, millal on jälle tööl ohutu kokku saada ja kõik korraga tagasi kindlasti ei tule. Jaotame "Ringvaate" meeskonna osadeks ka siis, kui kõik on terved, et nendega oleks hästi võimalikult kaua."