Tele Koroona „Ringvaate“ toimetuses! Grete Lõbu: õnneks pole kellelgi haigustunnuseid lisandunud Katharina Toomemets, Terttu Jazepov , täna, 12:54 Jaga: M

Karmel Killandi Foto: Tiina Kõrtsini

Esmaspäeva õhtul läks ETV saade "Ringvaade" eetrisse hoopis teistmoodi, kui oleme harjunud – stuudios juhtis saadet reporter Jüri Muttika ning pärissaatejuhid Grete Lõbu ja Marko Reikop liitusid videosilla vahendusel. Seda seetõttu, et kaks "Ringvaate" meeskonnaliiget andsid positiivse koroonatesti. "Me ei istu kodus sellepärast, et siin oleks õudselt lahe olla, meid hoitakse siin, sest on suur tõenäosus, et keegi meist võib olla veel nakatanud," ütleb Lõbu.