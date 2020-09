VAATA, KUI JULGED! Rumer Willis poseerib provokatiivsetel sadomasofotodel 

Rumer kirjutab, et naised on pideva surve all - mehed, aga ka teised naised ütlevad, kuidas nende keha peaks välja nägema ning kuidas nad peaksid riietuma. Napimate rõivaste kandjaid süüdistatakse litsakuses, konservatiivsemate rõivaste kandjaid liigses ontlikkuses. Seksuaalsuse väljendamise pärast tuleb häbi tunda. "Me võime olla iseenda jaoks alasti. Me võime olla iseenda jaoks kinni seotud," kuulutab Rumer. "Arvatakse, et on feministlik öelda naistele, et nad ei tohi alasti olla ja et nad peavad "ennast austama", aga tegelikult tõstab see esiplaanile taas mehed - aluseks võetakse eeldus, et me teeme kõike ainult nende pärast."