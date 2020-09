Legendaarne soomlanna müüs oma Eesti kunsti kollektsiooni oksjonil maha 

Elavaks legendiks tituleeritud Samulin rääkis ajakirjandusele, et tema ja valguskunstnik Ekku Peltomäki said kunstikollektsiooni seoses 1980. aastatel Tallinnas korraldatud Nõukogude liiduvabariikide ühise moesõu ja -konkursiga. "Algul pakuti meile töötasuks rublasid. Aga kuna rublad olid üsna madala väärtusega, poleks me nendega midagi tehe saanud," vahendab Iltalehti Aira ja Ekku uurisid, ehk on võimalust palka natuuras saada. Nii saidki nad 30 maali omanikuks. Kõik taiesed olid eesti kunstnike signeeritud.