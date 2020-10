Inimesed VIDEOINTERVJUU | Cerli Sarv konfliktist maag Anzoriga: pidin pärast kleidi ära põletama, halb energia jäi sinna tugevalt sisse Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre; Hannes Dreimanis , täna, 06:06 Jaga: M

„Selgeltnägijate tuleproovis“ tuntuks saanud sensitiiv Cerli Sarv ehk Hing Fekeli on uue hooaja saatest mentorina osa võttes sattunud sõtta maag Anzoriga. „Olin ainult ühe korra Anzoriga kokku puutunud ja tajunud kohe ära, et ei saanud olla talle väga lähedal,“ viitab Cerli konfliktsetele energiatele. Oma eraelus on naine jõudnud aga lõpuks ometi suhteni täis sügavat rahu – just seda on ta ammu igatsenud.