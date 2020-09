Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eestlane Austraalias aastaid koopas elas 

Laar ütles, et on 71aastane ja saab riigilt pensioni. Rääkinud inglise keelega segamini Tartu murret meenutavas eesti keeles. Austraaliasse tulnud ta 1927. aastal ega tahtnud rääkida, kus Eestis elas. Vihjas vaid, et lähedal olnud suur õllevabrik. „Mees seletab meile elavalt ja erutatult pika loo, millest saab aru vaid niipalju, et jutt on kommunistidest, „rüssadest“ ja mingisugusest hirmsast elamusest, mis tal nendega seotult oli,“ kirjutab Vaba Eesti Sõna.