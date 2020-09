Selgeltnägijalt petta saanud noor neiu: ta oleks võinud tunnistada, et ei oska aidata 

„Kuuuurija“ saade tõi päevavalgele loo, kus 23aastane neiu Ingrid ja ta ema Kerli (nimed muudetud) jäid uskuma üht vägevat selgeltnägijat, kes lubas teha pimedast Ingridist nägija. Ingrid ja tema ema ei soovi saates esineda oma näoga ja sellel on väga lihtne põhjus – nad ei taha muutuda naerualusteks. Ometi leiavad nad, et neil on kohustus lugu ikkagi avalikustada, hoiatamaks ka teisi, kes usuvad imesid.