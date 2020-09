PALJASTUS: Aniston sai „Sõprade“ rolli vaid tänu sellele, et favoriit jäi rasedaks 

Sibbett kehastas "Sõprade" 15 osas Rossi eksnaist Carolit. Carol hülgas Rossi, armudes spordiklubis naisesse. Siis aga selgus, et ta ootab eksmehelt last.

Jane Sibbett ja Rossi osatäitja David Schwimmer sarja teisel hooajal. Foto: VIDA PRESS

Miks Sibbett rolli vastu ei saanud? Selgub, et ta oli toona lapseootel. "Küsisin oma agentidelt, kas nad olid seda produtsentidele öelnud. Nemad vastasid: "Ei-ei me mõtlesime, et hiljem räägime."" Kuid Jane pidas seda ebaausaks. "Mõistagi ütlesid produtsendid siis, et sellest ei tule midagi välja."