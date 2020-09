ARMUDRAAMA „RANNAMAJAS“! Helena sai šoki Toomase otsusest: ma polegi ammu haiget saanud 

"Rannamaja" esipaariks tituleeritud Helena ja Toomas üritasid suhet lappida kohtinguga, mis lõppes palavate suudlustega. Järgmisel päeval lahvatas aga pommuudis ja kiirelt alanud armulugu sai ootamatu lõpu. "Me ei ole enam Helenaga koos ja jätkame mõlemad vallalistena. Selle otsuse tegin mina, sest mul ei ole seda sädet, mis on temal minu vastu. Midagi pole halvasti, lihtsalt sain eilse päeva jooksul aru, et Helena pole siiski minu inimene," põhjendab Toomas.