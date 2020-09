Kolmandat last ootav Chrissy Teigen viidi verejooksu tõttu haiglasse 

Muusik John Legendi abikaasa seletas Instagram Storys oma fännidele, et ta on rasedusega umbes poole peal, kuid umbes kuu jagu on tal olnud veritsus. Seetõttu määras arst ta voodirežiimile. "See on olnud väga tõsine voodirežiim, ainult korraks üles pissile, ja kõik. Vannis käin kaks korda nädalas, duši all ei tohi käia."

Verd on tulnud nii WC-s kui pikaliolekus. "Aga täna tuli muutus - nagu keeraksid kraani nirisema ja jätaksidki nii. See on nii veider, sest mu enesetunne on väga hea. Rasedana olen tavaliselt väga heas tujus."