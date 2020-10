„PUUDUTA MIND“ 152. SAADE | Metsamoor Irje Karjus: koroonaviiruse ravimtaim on koirohi 

"Selle viiruse taim on koirohi," teab taimetark. "Mõru ja kibe koirohi teeb immuunsüsteemi hästi kiiresti aktiivseks, aktiveerib kohe seedeorganid ja organism hakkab kiiremini tööle. Samamoodi immuunsüsteemi äratava toimega on ka teised kibedad taimed: soolikarohi, vereurmarohi, kikkaputk. Hõbedased taimed on üldse võluväega, natuke hallutsinogeensed, aitavad muuta teadvuse seisundit. Ja veel üks väga tõhus asi selle viiruse puhul on kärbseseen. Kärbseseent ei armasta see viirus kohe üldse," avaldab Irja.

Varu head kopsurohtu

"Tegelikult tuleks iga päev saunas või vannis käia, et saaks kõik ebavajaliku lümfidest välja higistatud," soovitab Irje. Kui viirus on hingamisteedes juba sügavale läinud, aitavad paise- ja teeleht, need on kõige vägevamad köha- ja kopsutaimed."

Ilmaaegu ära raivimtaimi kasuta

"Nii nagu iga hea asjaga, peab ka ravimtaimede kasutamisega piiri pidama," hoiatab metsamoor. "Ära harjuta end taimedega, ära kasuta neid kogu aeg. Nuusuta, vaata, aga ära söö ega joo pidevalt, sest kui ükskord päriselt abi vajad, ei toimi need enam nii, nagu peaks. Koduses taimeapteegis võiks olla ka taimi, mis vett väljutavad. Eriti rohkel stressi- või šokiperioodil toodab keha hästi palju adrenaliini ja siis on hea see läbi neerude välja lasta. Siis ongi vaja taimi või teesid, mis panevad neerud kiiremini tööle – näiteks põldosja ja kaselehti."

Ravimtaimede manustamiseks on kõige lihtsamad vahendid tee ja tinktuur

"Tee mõjutab seedimist ja eritusorganeid, alkohol närvisüsteemi. Alkoholi pandud taimerohud on alati kiiremad ja tõhusamad. Tinktuuri tegemine on lihtne: pane taim purki ja vala viin peale. Liiguta, loksuta, kallista ja musita. Lausu peale mõned sõnad – nii saab palju kangem. Põhiline on, et seda tuleb liigutada, nii laed seda vedelikku. Lehtedele ja õitele piisab 40protsendilisest viinast, koored, juured, seemned ja vaigud vajavad tugevat, 80protsendilist."