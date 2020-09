Yana Toom: õppisin pere toitmiseks päris edukalt poest varastama 

Yana ema on meenutanud, et see oli aeg, mil toituti peamiselt naerist ja hirsist, kuid Toomi sõnul mäletab ema perioodi veidi liiga sinisilmselt. "See oli see periood, millal ma õppisin päris edukalt poest varastama," tunnistas Toom. "Mõned hakklihapakid on minu südametunnistusel küll," selgitas ta, et kui lastel on kõht tühi, siis pole midagi teha.