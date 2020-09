VIDEO | Kristina abiellus: Pärtelpojast Suurojaks! Koroona tõttu pidi blogija kogu pulmapeo ümber korraldama 

Sarja esimeses osas saab kaasa elada pulmapeo ettevalmistustele – kuidas kõike koroonaajal planeeriti ehk pandi paika peo üldine idee, valiti menüü, lilleseaded, kleit ja ülikond. "Mul oli plaanis teha suur küünipulm 130 inimese, pulmaisa ja bändiga, kuid koroonaviiirus ajas kõik sassi," räägib Kristina. "Pidime ümber planeerima kõik, mis oli alguses mõeldud. Küll aga tean, et Ida (pulmakorraldaja - toim.) teeb ideaalse peo. Kui ei saa suurt küünipulma, tuleb sellest ikka midagi maagilist."

"Inimesed planeerivad pulmi aastaid, aga mul on vaja oma targa ajuga kahe kuuga kaks uut pulmakohta kohta leida ja kõik paika panna. Ülesandeid on nii palju – loodan, et minust ei saa bridezilla. Üritan rahulikuks jääda," lisab Suuroja.