Joaquin Phoenix ja Rooney Mara panid beebile traagilise taustaga nime 

River Phoenix oli Joaquini vanem vend, kes suri 1993. aasta oktoobris 23 aasta vanusena üledoosi. "Jokkeriga" Oscari pälvinud Joaquin on intervjuudes korduvalt rääkinud, kuidas vend tema karjääri mõjutas. River näitas väikevennale kunagi Robert De Niro filmi "Märatsev härg", mis tekitas Joaquinis tahtmise samuti näitlejaks saada. "See vist ... äratas midagi minus üles." Ta on öelnud, et iga tema enese film on kuidagi Riveriga seotud. "Me vist kõik oleme tema kohalolu ja juhatust oma elus väga mitmeti tundnud," ütleb Joaquin, kelle õed Rain, Liberty ja Summer on samuti näitlejad.