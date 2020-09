„PUUDUTA MIND“ | Koolitaja Elina Ojastu: elutervet mehe naise suhet pole ma kohanud 

Tema sõnul vajab maailm naiselikke kvaliteete nagu tundmine, ruumi hoidmine, aja võtmine, et tasakaalustada mehelikke kvaliteete nagu eesmärk, tegutsemine ja kiirus. “Mõlemad kvaliteedid on nii meestes kui naistes olemas, tuleb need vaid üles leida ja omada julgust elada neid mõlemaid tasakaalus hoides,” ütleb ta.

Teeninduskonsultandina ütleb ta, et konsulteerimist vajavad põhiliselt ikka need, kellel on volitusi rohkem ja kes ametis püsivamad. “Pidevalt arenev juht, kellel on loomuomane huvi igapäevaselt olla oma inimestele peegliks, on parimaks motivatsiooni allikaks töötajatele,” ütleb ta. “Juhi arengu all pean silmas nii professionaalset, kui ka isiksuse arengut. Mida osavamaks saab juht oma emotsioonide, mõtete ja sisemiste eesmärkide juhtimises, seda osavamaks muutuvad selles ka töötajad, kuna õpime kõige enam just läbi eeskuju,” ütleb ta.