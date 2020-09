Vaba naine! Eelmisel nädalal lahutusest teatanud Mallukas seikleb Tinderis 

Kardo avaldab, et tegi konto uudishimust. "Tahtsin näha, kas võin vähemalt välimuselt kellelegi meeldida. Olen Tinderis ainult kahe inimesega natuke rohkem rääkinud ja see on kõik. Tinderis on ilusate piltidega tüdrukuid küll, aga on ka selliseid, kes on oma kuklast pilti pannud. Kas nad arvavad, et kui kunagi kellegagi kokku saavad, on nad ka terve aja ainult seljaga kuti suunas?" rääkis ta eelmisel nädalal Õhtulehele.