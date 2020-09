KASSID-KOERAD KUNSTIS: „18. sajandi keskel hakkavad kassid juba koertest jagu saama.“ 

„Tänapäeval nähakse kassi-koera piltides eelkõige lemmiklooma kujutamist. Aga kass ja koer ei ole lihtsalt kass ja koer, vaid neil on palju varjatud tähendusi. Seda kõike loodame sellel näitusel ja kaasnevatel loengutel vaatajatele-osalejatele selgitada,“ lubab nädalavahetusel Kadrioru kunstimuuseumis avatud näituse „Alati meie kõrval. Kassid ja koerad 16.–19. sajandi kunstis“ kuraator Anu Mänd. Koerte-kasside kultuurilooline uurimine on tema sõnul osa suuremast looduse-loomade-inimeste ühisosa mõtestamise trendist, mis on Euroopas ja kogu maailmas viimase 15 aastaga üles kerkinud.