Inimesed Koroonasse nakatunud Hannes Hermaküla: eks näe, kas tavaellu naastes peljatakse või peetakse edasi normaalseks inimeseks Sirje Presnal , täna, 17:39

KAUNIS NOSTALGIAHETK: Sundisolatsiooni aheldatud Hannes Hermaküla tunneb kõige rohkem puudust jooksmisest ja jalgrattasõidust. Foto: Stanislav Moškov

„Lootsin küll, et nüüd saan osa tegemata kodutöödega järje peale, aga pool karantiinist on juba möödas,“ tõdeb koroonanakkuse külge saanud teleajakirjanik Hannes Hermaküla (51), kes on koos abikaasa ja poegadega sundkarantiini vangistatud. „Natuke nüristab see kodus istumine vaimu, aga tore on jällegi, et saab perega rohkem aega veeta. Vaatame ERRi arhiivist teatrietendusi ja lõbustame end muul moel.“