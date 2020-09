ARVUSTUS | Põhjamaine vestern „Viimased“ – kui kõik valikud on halvad 

Päev enne esilinastust jutustasin oma kolm tundi Pääruga. Ta mainis nii muuseas, et Veiko on geenius. See väide tuli nii loomulikult, et ega polnudki vaja üle küsida, et miks. Ma ei tunne Veikot, aga nende kahe mehe üldises olekus oleks justkui midagi väga sarnast. Kujutan ette, et kui nemad kaks räägivad omavahel elust, siis on see paganama äge vestlus. Tahaks istuda seal samas lauas ja lihtsalt kuulata.

„Viimased“ annab selleks salakuulamiseks võimaluse. Veiko ei kutsunud Päärut Lapimaale ilma asjata. Tal oli vaja üht tüüpi, kes ei räägi palju, aga ütleb palju. Ju siis Soome näitlejate seas polnud sellist meest sel hetkel olemas. Pääru kehastatud Rupi peabki jääma mõistatuseks. Sangar või argpüks? Ehk isegi üllatav, kui keeruline on kahel nii erineval omadusel vahet teha.

Kaader filmist „Viimased“.

Rupi on omapärane peategelane. Ta on selles loos kõige tähtsam. See ongi tema lugu. Aga lõpuks jäävad enim meelde hoopis teised. Lahkud kinost ja mõtled neile soomlastele, kes tegid eranditult kõik suurepärased rollid. Laura Birn ehk Riitta, Tommi Korpela ehk Kari, Elmer Bäck ehk Lievonen – millegi pärast tulevad esimesena meelde nemad. Pääru ehk Rupi analüüsini jõuaks justkui veidi hiljem ja äkki nii peabki.

Kaader filmist „Viimased“.

Kari ja Riitta elu dilemma ning tragöödia on kuidagi tuttavam, kas siis päris elust või erinevatest kunstižanritest. Rupi sisemine dialoog endaga toimub aga salaja ja vaiksemalt, mis jätab tõlgendamiseks palju rohkem ruumi. Kas ta on lihtsalt loll? Või arg? Äkki hoopis kangelane? Vahet pole. Kui elu mängib sulle kätte sellised kaardid, siis ongi üliraske teha asju õigesti. Sest kõik võib olla vale.