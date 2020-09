Tuuli Roosma: reisisaateid tehes tuleb välja, et ainsad normaalsed inimesed on meie peres pojad Andres ja Kristjan 

“Lapsed tõstavad käed ahastades taeva poole: “Sa leiad, et kahtlase näoga rikšajuht on ohtlik, aga pakkidega hoo pealt rongi hüpata ei ole!” Just sellel reisil tuleb minu meelest eiriti hästi välja see, et ainsad normaalsed inimesed on meie peres Andres ja Kristjan,” nendib Roosma.