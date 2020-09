Viivi Sõnajalg: alkoholitarbimises tuli murdepunkt, kui abikaasa ütles, et meie elu pole enam sellisel moel jätkusuutlik 

Sõnajala sõnul tuli alkoholism talle ja õele ligi vaikselt ja hiilides, asi algas klaasikese punase veiniga õhtusöögi juurde, mis muutus harjumuseks. "Siis ta vaikselt hakkas elu haarama, eluvaldkondi ja isiksust, ajukeemiat. Ei saanud arugi, kui kogu elu oli mässitud selle sisse," meenutas ta. Asjale andis hoogu juurde ka see, et lapsed olid juba läinud oma elu peale ja koju jäi harjumatu vaikus. "Meie abikaasad läksid eluga täielikult edasi, aga minu jaoks toimus mingi tohutu seismajäämine, et mind ei ole enam kellelegi vaja. Ei osanud sellega midagi teha," tunnistab ta. Ühel hetkel oligi alkoholism täielikult võimust võtnud.

Murdepunkt tuli siis, kui Viivi abikaasa ütles, et nende elu ei ole enam sellisena jätkusuutlik. “See oli košmaar. Ta on mees, mida ta ütleb, seda ta mõtleb ka. Ma mõtlesin, et mida, ta ju armastab ja hoolib minust. Siis ma vaatasin esimest korda peeglisse ja sain aru, et jah, selline naine nagu mina, kes elas juba oma fantaasiamaailmas, mida üks kaine, elujõuline, täis eluenergiat mees teeb sellise naisega? Olgugi, et ta mind armastab. See ei olnud tõesti enam jätkusuutlik. See oli mulle selline korralik stopp-märk." Viivi sai aru, et tal on võimalik minna edasi veel sügavamale, võib-olla isegi kaotada liigse alkoholitarbimise tagajärjel oma elu, või on ehk võimalik veel midagi päästa.

Siis tegi ta kindlameelse otsuse, et maksku mis maksab, ta läheb Lootuse külla, mille üheks rajajaks Sõnajalad ise on. "Vahel edasiminek elus tähendab tagasiminekut, alistumist, alla andmist. Otsustasin päästa meie abielu, meie suhted ja perekonna," sõnab ta. Viivi tõdeb, et alkoholi kogused, mida ta tarbis, läksid samuti päris suureks. Ei piisanud enam päevas ühest pudelist veinist, vaid pigem jõi ta ära kolm pudelit.

Viivi jõi koos oma õe Siiriga, kuid abikaasad nende tegevusse ei sekkunud. "Eks seda sai ka salaja tehtud, eks tuleb ka sõltlaste ellu see, et nad hakkavad oma asju peitma kõikvõimalikesse kohtadesse, aga meist paistab see välja nagunii, kui me oleme joonud. Nad meiega ei ühinenud, me Siiriga kahekesi liuglesime mööda seda allavoolu teed," räägib ta.

Sõnajala sõnul on ta nüüd sõltuvusest vabanemise teel, kuid olnud on ka tagasilööke. "See on selline mängumaa, sellega ei tasu riskida. Meie, sõtllaste, ajukeemia on juba nii muutunud. Kui tavalised inimesed võtavad klaasikese veini, siis mina ei tule enam sellega toime, sest kui ma teen järeleandmisi, et võtan väikese klaasikese, tunnen sellest naudnigut ja rõõmu, järgnevad varsti teine ja kolmas klaas. See on ohtlik mäng, millega ei tasu riskida," tõdeb ta.

Sõnajalg tunnistab ausalt, et ta on alkoholisõltlane, kuid lisab, et tänapäeval ei ole selle tunnistamine enam tabu, sest see on haigus nagu iga teine. Tagantjärele vaatab Viivi pikale alkoholitarbimisperioodile tagasi kui raskele kogemusele, mille ta täna saab enda kasuks pöörata. Sõnajala sõnul on ta praeguseks alkoholist prii juba kaks aastat. Ka Siiril läheb Viivi sõnul aina paremini, kuigi õde pole täielikult sõltuvusest vabanenud, aga ta asus õppima usuteaduste instituuti.