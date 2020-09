Ajakiri: hertsoginna Meghani eesmärk on saada USA presidendiks 

"Üks põhjusi, miks ta pole tahtnud Ameerika kodakondsusest loobuda, on jätta lahti võimalus poliitikasse minna," räägib hertsoginna sõber Vanity Fairile. "Usun, et kui Meghan ja Harry peaksid kunagi oma kuninglikest tiitlitest loobuma, kaalub Meghan tõsiselt presidendiks kandideerimist."

Ka Meghani ja Harry elulooraamatu kaasautor Omid Scobie on väitnud, et endine "Pintsaklipslaste" täht sihib presidendiametit. "Meghan on Ameerika unelma kehastus. Võime ühel päeval näha, kuidas temast president saab," tsiteerib Vanity Fair Scobie sõnu hiljutises dokfilmis.

Meghan kutsus hiljutises videosõnumis ameeriklasi üles üldvalimistel hääletama, Harry manitses valimiste eel sotsiaalmeedias vihaõhutamisest ja valede levitamisest loobuma. "Kui me hääletame, lähevad meie väärtused käiku ja meie hääled saavad kuuldavaks," toonitas hertsoginna. Pole kahtlust, et Sussexi hertsogipaar toetab Donald Trumpi vastaskandidaati Joe Bidenit. Kui Trumpilt kommentaari küsiti, vastas ta: "Ma pole Meghani fänn ja ma ütleksin Harryle - Meghan on seda ilmselt varemgi kuulnud: "Õnn kaasa." Sest õnne on Harryl vaja."