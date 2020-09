86aastane Sophia Loren naaseb ekraanile vana prostituudina 

86aastane Loren mängib Netflixi draamas "Elu alles ees" ("The Life Ahead"), mille on lavastanud tema poeg Edoardo Ponti ja mis põhineb prantsuse kirjaniku Romain Gary samanimelisel romaanil (e. k. 1992). Gary avaldas selle Emile Ajari pseudonüümi all.

Legendaarne seksisümbol kehastab proua Rosat, kes on võtnud oma tiiva alla surnud lõbunaiste lapsed. Tal tekib sõprus Senegali päritolu orvu Momoga, kes üritab temalt küünlajalgu varastada. Briti lehe The Guardian andmeil on tegu romaani teise ekraniseeringuga. 1977. aasta filmis, mille pealkiri oli "Madame Rosa", mängis proua Rosat prantsuse ekraanikuulsus Simone Signoret. 2010. aastal valmis ka televersioon, lavastajaks ja peaosatäitjaks Myriam Boyer.

Kahe Oscari laureaat Loren on öelnud, et haaras võimalusest proua Rosat kehastada kohe kinni, sest see tegelaskuju meenutab talle omaenda ema - temagi olnud ellujääja tüüpi.