RÕÕMUSÕNUM: „Troonide mängu“ tähed ootavad last! 

Kuuldused tema suhtest Haringtoniga said alguse 2012. aastal. Armulugu on olnud tõusude mõõnadega - vahepeal mindi lahku, siis tuldi kokku ja 2017. aasta septembris libistas Kit oma südamedaami sõrme kihlasõrmuse. Sellest teatas näitlejapaar väga britilikult: ajalehte The Times ametlikku kihlakuulutust pannes. Pulmad peeti 2018. aasta juunis Šotimaal.