Inimesed Phil Collinsi tütar Lily kihlus kultusnäitleja pojaga Toimetas Triin Tael , täna, 14:00

Lily Collins ja Charlie McDowell Foto: VIDA PRESS

Phil Collinsi näitlejast tütar Lily Collins teatas, et on kihlunud kineast Charlie McDowelliga. "Olen terve elu sind oodanud ega suuda ära oodata, et saaksime kogu elu koos veeta," õhkab Lily, kes on Charliega koos olnud veidi üle aasta.