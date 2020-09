„Meie elu“ täht ootab pärast reeturlikust mehest lahkuminekut last 

Aastatel 2009-2015 oli Mandy abielus muusik Ryan Adamsiga. 2019. aastal sai avalikkus teada, et nende abielu ajal oli Ryan ahistanud seksuaalselt noori naismuusikuid, kelle ta oli oma tiiva alla võtnud. Mõni neist oli alles teismeline. New York Timesi artikli kohaselt nõudis Adams noortelt lauljatelt seksi, lubades vastutasuks nende karjääri edendamist.

Moore rääkis seepeale Marc Maroni veebisaates, et nende abielu oli olnud tema elus masendav ajajärk. Ta seletas, et pidi Ryanile ema eest olema ja oma eduka muusikakarjääri tagaplaanile lükkama, kuna abikaasa vajaduste täitmine nõudis kogu tema aja. „Selline dünaamika on täiesti ebaterve. Ma ei tunnetanud enam iseennast ... Olin nii tühine.“ Tänulikkust polevat Ryan ilmutanud: ta hoopis alandas oma naist. Tema silmis polnud Mandy mingi õige muusik, kuna too ei oska ühtki instrumenti mängida. Sellal kui Adams teiste noorte naisartistidele karjäärile hoogu andis, ei teinud ta omaenda naise toetamiseks midagi - Mandyga kahasse kirjutatud lugusid andis ta hoopis teistele lauljataridele esitada.