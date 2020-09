Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas levis jutt 1941. aasta Tartu valitsusest Tõnis Erilaid , täna, 00:12 Jaga: M

Jüri Uluots perekonnaga. Foto: Õhtuleht arhiiv

Tartus levis 1941. aastal kuulujutt, kuidas end toona sakslastele vaid tagasihoidlikult viimase kodanliku valitsuse peaministrina esitlenud Jüri Uluots linna saabudes 18. juulil 1941. olla teinud ettepaneku valitsuse moodustamiseks aferistina tuntud Joosep Meilbaumile. Koolitunnistuse võltsimise eest ja hiljem ka vaps-terroristina vanglasse mõistetud Meilbaum oli küll 27. septembril 1932 siseministeeriumis registreerinud Eesti rahvusfašistide kogu ja parajasti oli Tartus loomas sakslastele meeldimiseks rahvussotsialistlikku parteid, kuid ei isikuomadustelt, haridustasemelt ega loomulikult ka minevikult valitsusjuhiks ei kõlvanud. Olgu ka, et Uluots oma toonases memorandumis Saksa sõjaväejuhtidele võimaliku valitsuse moodustamise kohta märkis, et see peab nautima Suur-Saksa täielikku usaldust ja olema vastavuses natside Euroopa uuskorralduse ideedega.