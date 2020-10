Noortebändi poolfinalist Around The Sun: meie jaoks on tähtsaim armastus ja kirg muusika vastu 

Tutvustage end – kes olete ja kust tulete?

Around The Sun on Eesti indie-electronic bänd, mille lõi 2016. aastal kitarrist Daniel Rukovitškin. Hiljem ühinesid koosseisuga klahvpillimängija Daniil Kotilevitš ja trummar Martin Baškatov.

Around The Sun saavutas populaarsuse, kui mängisime tänavatel ja osalesime 2019. aasta "Eesti laulu" konkursil. Lisaks oleme esinenud Tallinn Music Weeki ja Sofar Soundi festivalidel.

Me teeme koostööd erinevate vokalistidega nagu Inga, Johanna Randmann ja Shira. Oleme andnud kontserte ja teinud ühiselt laule ning projekte nagu Songs Mashup.

Osalesime ka 2018. aastal Noortebändi konkursil ja jõudsime poolfinaali. Teist korda me sinna minna ei planeerinud. Meie bändil on olnud erinevaid arvamusi: mõnele konkurss meeldis, mõni ootas Noortebändilt midagi enamat ja mõnele põhimõtteliselt ei istu muusikakonkursid. Kuid kõigile meeldib esineda ja areneda ning me otsime selleks mis tahes võimalusi.

Saime ka teada, et konkursil on uus korraldusmeeskond ja see on juubeliaasta. Seetõttu otsustasime esitada taotluse ja meil on hea meel, et osutusime valituks.