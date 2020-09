Seksiekspert Epp Kärsin: kui riigikogu liikmed saaks koolitatud, oleksime varsti viie rikkaima riigi hulgas 

„Ka mina olen tantsija olnud ja ütlen ausalt, et olen tantsides orgasme saanud. See on ülimalt võimas asi, tants lihtsalt tõmbab sind käima,“ avaldab ta Kroonika saates „Niisama Andreiga.“

Kärsin avaldab, et tema juures on koolitusel käinud ka mitmed era- ja riigisektori ettevõtted. „Ettevõtete juhid on öelnud, et kui inimesed on kodus õnnelikud ja õnnelikes paarisuhetes, siis nad on tööl kordades produktiivsemad. Nii et ma usun, et kui saaks riigikogu liikmed ära koolitatud, oleksime varsti viie rikkaima riigi hulgas.“