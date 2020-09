Inimesed EKSKLUSIIVGALERII | Liisi Eesmaa maskisaate kostüümidest: olen rohkem kui ühe korra ehituspoodi sattunud Katharina Toomemets , täna, 00:01 Jaga: M

FÖÖNIKSIGA: Liisi Eesmaa räägib, et kõige keerulisem oli tänavu Fööniksi kostüüm – tema tiivad on kaks ja pool meetrit laiad ning osaleja on koos tiibadega umbes kolm meetrit kõrge. Telestuudio koridorides ja ruumides on nendega väga raske liikuda. Foto: Erakogu

„Seekord oli kõige keerulisem Fööniksi kostüüm – tal on hiigelsuured, umbes kaks ja pool meetrit laiad tiivad. Neile on ehitatud spetsiaalne metallist tugistruktuur, mis on kaetud ligi tuhande käsitsi meisterdatud sulega,“ räägib moekunstnik Liisi Eesmaa (36), kelle käe all on taas valminud TV3 saate „Maskis laulja“ kümme kostüümi ja maski.