Emma Stone on vaikselt mehele läinud 

31aastane Stone ja tema elukaaslane Dave McCary (35) jäid paparatsokaamera ette, kummalgi sõrmes abielusõrmus. Varem on New York Post kirjutanud, et Emmal ja Dave'il oli kavas märtsis pulmad pidada, kuid koroonapandeemia tõttu tuli need edasi lükata. Maikuus levisid kuuldused, et kuulus paar on lasknud oma kooselu vaikselt registreerida. Nüüd on asi kindel.